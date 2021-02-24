HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

24.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

İngiltere ve Galler Mağdurlar Komisyonu Başkanı Vera Baird, sosyal medya kullanıcılarının isimsiz hesaplardan gönderi paylaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Baird, yerel haber ajansı PA'ye yaptığı açıklamada, Twitter ve Facebook gibi platformların, kullanıcıların kimliklerinin belirlemesini sağlayacak bilgiler vermeden kaydolmalarına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Gerçek isimlerini gizleyen kullanıcıların, yasal yaptırım korkusu olmadan başkalarını hedef alabildiğine işaret eden Baird, "İnsanlar evde komik isimlerle oturuyorlar ve en korkunç şeyleri söylüyorlar. Tespit edilemedikleri için de bundan oldukça zevk alıyorlar." dedi.

Baird, internette bir kişiye yönelik nefret dolu saldırıda bulunmakla birisini evinde sinsice izlemek arasında paralellikler bulunduğunu ifade etti.

"HÜKÜMET, PLATFORMLARLA TEMASA GEÇMELİ''

İnsanların takma ad veya esprili bir ad kullanmalarının engellenmesine gerek olmadığını ancak takma adların sahiplerinin hesaplarını oluştururken kimlik bilgilerini vermesi gerektiğini savunan Baird, bunun da ihtiyaç duyulması halinde polis tarafından izlenebilmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Baird, "Elbette ki bu şekilde davranan kişileri tespit edebilmeniz gerekiyor ve hükümet de bu kişilerin tespit edilmesini sağlamak için platformlarla temasa geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de sosyal medyada son aylarda futbolcu Marcus Rashford, şarkıcı Jesy Nelson'ın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için bağış toplayan ve 2 Şubat'ta hayatını kaybeden eski asker Tom Moore'u hedef alan ırkçı veya hakaret içeren paylaşımlarda bulunulmuştu.

Twitter, tüm bunlara rağmen insanların anonim hesaplardan paylaşım yapmasına izin verme uygulamasına son vermeyeceğini duyurmuştu.

İngiliz hükümetine bağlı İngiltere ve Galler Mağdurlar Komisyonu, suç mağdurlarının ve tanıklarının menfaatlerini korumak ve mağdurlara destek vermekle görevli bulunuyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Çinli üreticiden şarj sorunu yaşayanlara yönelik telefon!Çinli üreticiden şarj sorunu yaşayanlara yönelik telefon!
Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Realme Narzo 30A tanıtıldı! Redmi 9 Power'a yeni rakip

Çinli üreticiden şarj sorunu yaşayanlara yönelik telefon!

Realme Narzo 30 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Seriye yeni üye eklendi! Özellikleri ve fiyatı dikkat çekiyor

Bakan Karaismailoğlu: 5G'ye geçiş çalışmaları sürüyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Geçiş çalışmaları sürüyor

Huawei'den giyilebilir cihazlara uygulama desteği!

Huawei açıkladı! Böylesi ilk kez yayınlandı

ABD'de yapılan siber saldırılarda Rusya şüphesi!

Daha önce böylesi görülmedi dediler! Dikkat çeken şüphe

Kaza nedeniyle bilincini yitiren adamı Google Pixel 4XL kurtardı

Hayatını telefonuna borçlu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.