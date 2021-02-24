İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

Baird, yerel haber ajansı PA'ye yaptığı açıklamada, Twitter ve Facebook gibi platformların, kullanıcıların kimliklerinin belirlemesini sağlayacak bilgiler vermeden kaydolmalarına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Gerçek isimlerini gizleyen kullanıcıların, yasal yaptırım korkusu olmadan başkalarını hedef alabildiğine işaret eden Baird, "İnsanlar evde komik isimlerle oturuyorlar ve en korkunç şeyleri söylüyorlar. Tespit edilemedikleri için de bundan oldukça zevk alıyorlar." dedi.

Baird, internette bir kişiye yönelik nefret dolu saldırıda bulunmakla birisini evinde sinsice izlemek arasında paralellikler bulunduğunu ifade etti.

"HÜKÜMET, PLATFORMLARLA TEMASA GEÇMELİ''

İnsanların takma ad veya esprili bir ad kullanmalarının engellenmesine gerek olmadığını ancak takma adların sahiplerinin hesaplarını oluştururken kimlik bilgilerini vermesi gerektiğini savunan Baird, bunun da ihtiyaç duyulması halinde polis tarafından izlenebilmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Baird, "Elbette ki bu şekilde davranan kişileri tespit edebilmeniz gerekiyor ve hükümet de bu kişilerin tespit edilmesini sağlamak için platformlarla temasa geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.