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İngiltere'de vaka sayısı bir hafta içinde yüzde 76,5 oranında arttı

04.06.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 6 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile mart ayından beri ilk kez 6 bin sınırı aşılmış oldu. Bu sayı, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sadece bir hafta içinde yüzde 76,5 oranında arttığını gösterirken, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurdu.

İngiltere'de vaka sayısı bir hafta içinde yüzde 76,5 oranında arttı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 11 can kaybı kaydedildi, testi pozitif çıktıktan 28 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 823'e çıktı.

Dün 5 bin 274 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı ise bugün 6 bin 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece 6 bin 397 vakanın kaydedildiği 25 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

VAKA SAYISI BİR HAFTA İÇİNDE YÜZDE 76,5 ORANINDA ARTTI

Bu sayı, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sadece bir hafta içinde yüzde 76,5 oranında arttığını gösterirken, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurdu.

PFIZER/BIONTECH AŞISI 12-15 YAŞINDAKİLERE UYGULANABİLECEK

Bu arada, son 24 saatte 191 bin 266 ilk, 377 bin 641 de ikinci doz aşı uygulandı.

İki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 39 milyon 949 bin 694'e ve ikinci doz aşıyı olanlarsın toplam sayısı ise 26 milyon 799 bin 944'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 75'i ilk, yüzde 50'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

Öte yandan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 12-15 yaşındakiler için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı.

MHRA'dan yapılan açıklamada, kararın güvenlik ve etkinlik konularındaki "sıkı bir incelemesinin" ardından alındığı ve aşının faydalarının, risklerinden daha ağır bastığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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