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İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlin'de sert düşüş

14.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yeni bir kriz tırmanıyor. Ülkenin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, atanmasından yalnızca 38 gün sonra bütçe krizi sebebiyle görevden alındı. Kwarteng, ABD ziyaretini yarıda kesip İngiltere'ye döndü ve İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın kendisinden "kenara çekilmesini istediğini" duyurdu. Kwarteng, en kısa süre görevde kalan ikinci bakan olurken yerine ise Jeremy Hunt getirildi. Kwarteng'in görevden alınmasının ardından yarım saat içerisinde sterlinin değerinde keskin bir düşüş görüldü.

İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlin'de sert düşüş

İngiltere'de peş peşe ekonomik ve siyasi krizler yaşanmaya devam ediyor. Son hamle ise yalnızca ülkede değil, dünyada gündem yarattı. Buna göre İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirildi. İşte kritik görevden alma ile ilgili detaylar ve sonrasında yaşananlar...

"KENARA ÇEKİL"

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, ABD’nin başkenti Washington ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya gelen Kwarteng’in görevden alındığı kaydedildi. Kwarteng, görevden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kwarteng, kendi kararıyla değil, başbakan tarafından görevden alındığını belirterek, “kenara çekilmesinin istendiğini” söyledi.

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STERLİN'DE KESKİN DÜŞÜŞ

Kwasi Kwarteng’in görevden alınmasının ardından sterlinin değeri son yarım saat içinde keskin bir şekilde düştü. “En büyük vergi indirimi paketi” olarak sunulan paket pek çok kesim tarafından eleştiriliyordu. Kwasi Kwarteng’in 23 Eylül’de açıkladığı borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketi ile piyasalarda kaos yaşanmış, İngiliz sterlini, Amerikan fdları karşısında 1,03’le tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti. Kwarteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergi dilimini yüzde 45’ten yüzde 40’a çekmekten vazgeçmişti.

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38 GÜN GÖREVDE KALDI

Kwarteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere’nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu. 1970’te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. İngiltere’de Maliye Bakanı 2019’dan bu yana 4 kez değişti. Kwarteng’den önceki Maliye Bakanlarından Nadhim Zahawi 62 gün görevde kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss’un bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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İNGİLTERE'NİN YENİ MALİYE BAKANI JEREMY HUNT OLDU

İngiltere'de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt getirildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirildi.

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Böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı oldu. Hunt, daha önceki hükümetlerde, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

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İngiltere maliye bakanı
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