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İngiltere'deki TRT World merkezine PKK yandaşları tarafından saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 02:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK yandaşı bir grup TRT World'ün Londra merkezine saldırdı. Saldırganlar binanın lobisine girerek bir saat süreyle işgal etti. Grup daha sonra İngiliz polisi tarafından binadan çıkarıldı.

İngiltere'deki TRT World merkezine PKK yandaşları tarafından saldırı!

TRT World'ün Gray's Inn Road'daki merkezine gelen yaklaşık 50 terör örgütü yandaşı binanın lobisine girdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, lobiyi yaklaşık bir saat süreyle işgal etti.

Güvenlik turnikelerini aşamayan terör örgütü yandaşları, daha sonra olay yerine gelen İngiliz polisi tarafından bina dışına çıkarıldı.

Polisin bir süre daha bina önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olayda TRT çalışanları ve ofisi zarar görmedi.

Terör örgütü yandaşları Avrupa'da daha önce de Türk iş yerleri ile camilere saldırı düzenlemiş, bazı yabancı medya kuruluşlarını işgal etmişti.

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor.

İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor.

Örgüt üyeleri de 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. (AA)

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PKK trt world Londra

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