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İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 20:54 | Son Güncelleme

İngiltere'nin, Suudi Arabistan ve Yemen Savunma Ateşesi Albay Brian Lees, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Krallığı'nın saygınlığını ve güvenilirliğini düzeltmek için Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını iddia etti.

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'nin, Suudi Arabistan ve Yemen Savunma Ateşesi Albay Brian Lees, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, Suudi Arabistan Krallığı'nın saygınlık ve güvenirliğini tekrar düzeltmek için Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağını söyledi.

KRAL SELMAN, VELİAHT PRENS'İ GÖREVDEN ALACAK

Albay Lees, Suudilerin Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olmadığını söylemesine rağmen, Kral Selman'ın dışarıdan gelen baskılara karşı koymasının zor olduğunu söyledi. Lees, ilk etapta Veliaht Prens'i görevden alması beklenmeyen Kral Selman'ın ilerleyen süreçte Veliaht Prens Selman'ı görevden alacağına inandığını söyledi.

SELMAN'IN YERİNE GELECEK İSİM KRALİYET AİLESİYLE YAPILACAK GÖRÜŞMEDE BELLİ OLACAK

Lees ayrıca Kral Selman'ın kraliyet ailesinin diğer üyeleri ve danışmalarıyla yapacağı görüşmeler sonucunda Veliaht Prens Selman'ın yerine kimi veliaht olarak atayacağına karar vereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Suudi Arabistan Kral Selman Veliaht Prens Selman

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