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  4. Elektrik arızasına 45 bin TL masraf yapmıştı! Lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Elektrik arızasına 45 bin TL masraf yapmıştı! Lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

13.06.2024 17:47
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halinde olan Mercedes marka lüks bir otomobil, motor bölümünden alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale etti. Araç sahibinin otomobile Bursa’da elektrik arızasından dolayı 45 bin TL masraf yaptığı öğrenildi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik arızasına 45 bin TL masraf yapmıştı! Lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Olay, saat 16.00 sıralarında Yalova Bursa karayolu Orhangazi Yeniköy ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracın elektrik aksamındaki tamir işi için 45 bin lira masraf yapan araç sahibi, lüks aracı ile Bursa’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan lüks otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

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Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü, trafik lambalarında otomobilden indi. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

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ELEKTRİK AKSAMI İÇİN 45 BİN TL MASRAF YAPMIŞ

Araç sürücüsü, aracın elektrik aksamı için 45 bin TL masraf yaptığını İstanbul’a dönerken aracın yandığını ifade etti. Olayda otomobil büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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f3a8ecbe-b105-4534-805f-e7e26c683799Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Otomobil lüks
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