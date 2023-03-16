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İngiltere'den kamuya ait cihazlarda TikTok yasağı

16.03.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanılması yasaklandı.

İngiltere'den kamuya ait cihazlarda TikTok yasağı

TikTok'un Çin hükümetine yakınlığı ve dünya çapında kullanıcı verilerini elinde tutmasıyla ilgili endişeler son dönemde giderek büyüyor. Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya uygulaması TikTok'a bir yasak da İngiltere'den geldi. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda TikTok kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Kararın, güvenlik gerekçeleri ile alındığını belirten Dowden, "Bu aslında önemli bir önlem. Hükümet genelinde TikTok uygulamasının kullanımının sınırlı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte aslında bir siber temizlik sağlayacağız. Yasak, devlete ait cihazlar için geçerli. Kamu çalışanlarının, bakanların ya da diğer kişilerin kişisel cihazları elbette yasak kapsamında değil" dedi. (İHA)

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