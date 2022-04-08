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İngiltere'den Ukrayna'ya askeri teçhizat desteği!

08.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat gönderileceğini söyledi.

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri teçhizat desteği!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat gönderileceğini söyledi.

Başbakan Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi.

Boris Johnson ayrıca, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
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