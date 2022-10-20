İngiltere koltuğun yeni sahibini arıyor! Kulislerde geçen isim herkesi şaşırttı... Türkiye yakından tanıyor

İngiltere'de son günlerde yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Son olarak Başbakan Liz Truss'ın deprem etkisi yaratan istifasının ardından kulisler hareketlendi. Şimdi yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Ancak yerine geçebilecek kişi olarak ortaya atılan bir isim, ülke siyasetini yeniden oldukça karıştıracağa benziyor. İşte detaylar...

"ULUSAL ÇIKAR" OLARAK BAKIYOR

Liz Truss'ın 44 günlük başbakanlığından sonra başbakanlık koltuğu için dört isimden bahsediliyor. Ancak bu isimlerden bir tanesi herkesin yakından tanıdığı bir kişi. The Times'ın haberine göre İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, 1.5 aylık Liz Truss döneminden sonra yeniden aday olacak. Johnson, başbakanlık meselesine 'ulusal çıkar' olarak bakıyor. Halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

DİĞER 3 İSİM...

Öte yandan daha önce liderlik yarışında Truss'ın rakibi olan eski Maliye Bakanı Riski Sunak'ın da adı geçiyor. Özellikle Sunak, öne çıkan bir isim olarak gösteriliyor. Sunak ve Johnson'ın yanı sıra Penny Mordaunt ve Savunma Bakanı Ben Wallace da başbakanlık koltuğuna oturması muhtemel görünen isimler arasında yer alıyor.

İNGİLTERE'DE LIZ TRUSS DÖNEMİ VE İSTİFA BASKISI

Truss, Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu. 23 Eylül'de hükümet toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamış, bu durum ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırmış ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına yol açmıştı.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti. Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı. Son olarak ise İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etmişti. Liz Truss, göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa etme kararı alarak ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.

