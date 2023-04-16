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İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni için büyük hazırlık! 6 binden fazla asker görev yapacak

16.04.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni için hummalı hazırlıklar devam ediyor. Törende 6 bin İngiliz askerinin yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 35 ülkeden 400 asker de görev alacak. Başbakan Rishi Sunak, İngiliz ordusunun ve müttefiklerinin gerçekleştireceği geçit töreninin dünyayı hayrete düşüreceğini söyledi.

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni için büyük hazırlık! 6 binden fazla asker görev yapacak

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sonuncusu 70 yıl önce yapılan taç giyme töreninden bu yana İngiliz ordusunun gerçekleştireceği en büyük askeri tören, Kral 3. Charles'ın taç giyme seremonisinde gerçekleştirilecek.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden 6 binin üzerinde İngiliz askerinin katılacağı 6 Mayıs'taki törende 60'tan fazla uçak da uçuş gösterisi yapacak.

Kralın taç giyme anında ülkedeki tüm askeri üslerdeki gemi ve toplardan top atışı da gerçekleştirilecek. İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi 35 ülkeden yaklaşık 400 asker de geçit töreninde yer alacak.

'DÜNYA HAYRETE DÜŞECEK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Rishi Sunak, İngiliz ordusunun ve müttefiklerinin gerçekleştireceği geçit töreninin dünyayı hayrete düşüreceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Ben Wallace ise "Yeni başkomutanlarını onurlandıran silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği ve kusursuzluğuyla büyük bir gurur duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin de açıklamasında, silahlı kuvvetlerin taç giyme törenine katılımının ordunun Kral ve ülkesine olan hizmet arzusunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Geçit töreninin yüz yıllara dayanan bir geleneğin devamı olduğunu kaydeden Radakin, modern Britanya için de ordunun önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

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1200 ASKERLE GİDEN KRAL 4 BİN ASKERLE DÖNECEK

Açıklamada geçit töreni, top atışı ve uçuş gösterisinin detaylarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre Buckingham Sarayı'ndan başlayıp Westminster Katedrali'nde son bulacak ilk geçit töreninde Kral ve maiyetine 200 asker eşlik edecek. Geçit rotasında ise 1000 asker bulunacak.

Kralın taç giymesinden sonra katedralden başlayıp sarayda bitecek ikinci geçit törenine ise 4 bin asker ile 20 farklı bando katılacak. Uçuş gösterisi ise Buckingham Sarayı önündeki The Mall Caddesi üzerinde yapılacak ve 6 dakika sürecek.

Kral ve kraliyet ailesinin sarayın balkonundan izleyeceği gösteride tarihi Spitfire uçakları, helikopterler ve modern uçakları ve Hava Kuvvetleri Akrobasi Takımı yer alacak.

İngiltere'nin başkenti Londra dışında Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın başkentleri Cardiff, Edinburgh ve Belfast'ta taç giyme anında top atışları yapılacak.

Yaklaşık 400 asker, ülkedeki 13 nokta ile askeri gemilerde gerçekleştireceği 21 pare top atışı gerçekleştirecek.

Londra'daki Londra Kulesi ve Horse Guards Parade'de ise 62 pare top atışı ile 6 salvo yapılacak. (AA)

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