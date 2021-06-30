İngiltere Sağlık Bakanı'nın yasak aşkı yıllar önceye mi dayanıyor? Şifreli paylaşım gündem oldu

İngiltere’de geçen hafta yayımlanan videoda, Sağlık Bakanı Matt Hancock (42) kendisi gibi evli ve üç çocuk sahibi danışmanı Gina Coladangelo (43) ile bakanlıkta öpüşürken görülüyordu. Hancock’un eşi Martha Hancock ile evlerini ayırmasına ve bakanlıktan istifasına neden olan video sonrası her gün yeni bir olay gündeme gelmeye başladı.

HANCOCK'UN ARKADAŞLARI İLİŞKİNİN YENİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

İstifa eden İngiliz bakanın arkadaşları bu ilişkinin yeni olduğunu ancak ciddi bir ilişki olduğunu öne sürmüştü. İngiliz basınında çıkan yeni bir habere göre ise bu ilişki pek de yeni sayılmaz. Öyle ki Matt Hancock'un sevgilisi Gina Coladangelo, Pinterest sayfasında bir öpücükle ilgili şifreli bir paylaşım yaptı. Eski yardımcının bu paylaşımı ise iki yıl önceye ait.

43 yaşındaki Gina Coladangelo'ya ait olduğu düşünülen bir Pinterest hesabından yapılan paylaşımlar oldukça dikkat çekici. Yüklenen fotoğraflarda aile, iş gibi konuları hakkında paylaşım yapıldığı görülüyor. Ancak gönderilerin birçoğu aşk ve tutkuyla alakalı.

''NE UZUN BEKLERSENİZ ÖPÜCÜK O KADAR TATLI OLUR''

Bir paylaşımda "Sıkıntıdan ölmektense tutkudan ölmeyi tercih ederim" notu dikkat çekerken öpücükle ilgili yaptığı gönderi yasak aşkın yaşandığını doğrular gibiydi. Söz konusu paylaşımda Pinterest profilindeki bir gönderi şöyle diyor: Ne kadar uzun süre beklerseniz, öpücük o kadar tatlı olur.



