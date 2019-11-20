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İngiltere'de bir hastane en az 42 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyor: 'Bebekleri hastanenin zehirli kültürü öldürdü'

20.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir hastane hakkında 40 yıl öncesine uzanan bir inceleme sonucu hazırlanan raporda, anne ve bebeklerin hastanedeki "zehirli" kültür nedeniyle öldükleri belirtildi. Hastanedeki hatalar sonucu bazı bebeklerin engelli hale geldikleri, hastane çalışanlarının ölen bebeklerin adlarını kayıtlara yanlış geçirdiği kaydedildi.

İngiltere'de bir hastane en az 42 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyor: 'Bebekleri hastanenin zehirli kültürü öldürdü'

İngiltere'de bir hastane hakkında 40 yıl öncesine uzanan bir inceleme sonucu hazırlanan raporda, anne ve bebeklerin hastanedeki "zehirli" kültür nedeniyle öldükleri belirtildi.

Shrewsbury ve Telford Hastanesi'nde anne ve çocuk bakımında yapılan hatalarla ilgili hazırlanan rapor Independent gazetesinde yayımlandı.

Bu hatalar sonucu bazı bebeklerin engelli hale geldikleri, hastane çalışanlarının ölen bebeklerin adlarını kayıtlara yanlış geçirdiği ve bir vakada ölen bir çocuktan sadece "O" diye bahsedildiği belirtildi.

Hastaneyi yöneten Ulusal Sağlık Hizmeti NHS vakfı, özür diledi ve raporda yer alan sorunlara çözüm bulunması için "çok şey" yapıldığını belirtti.

İki yıl önce, dönemin Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu hastanedeki önlenebilir bebek ölümlerine dair bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Raporu, anne ve çocuk sağlığı uzmanı Donna Ockenden başkanlığındaki bir ekip hazırladı.

Royal Shrewsbury hastanesi

Soruşturmada başta 23 vaka incelenecekti, ancak şimdi bu sayının 270'in üzerine çıktığı ve 1979'dan günümüze kadar uzanan vakaların ele alındığı belirtildi.

Bu vakalar arasında, 22 ölü doğum, üç gebelikte ölüm, 17 doğum sonrası ölüm, üç anne ölümü, 47 standartların altında bakım ve 51 serebral palsi ve beyin hasarı bulunuyor.

Ön raporda, incelenmesi istenen vaka sayısının "bu hastanede uzun süredir devam eden zehirli kültürü temsil ettiği" vurgulandı.

Raporda ele alınan vakalardan bazıları şöyle:

  • Personelin doğumda sorun yaşandığını ya da çoğunlukla antibiyotiklerle tedavi edilebilen B grubu streptokok enfeksiyonu ya da menenjit geliştiğini fark edememeleri sonucu bebeklerde beyin hasarı oluşması.
  • Kalp atışlarının doğum sırasında düzgün bir şekilde takip edilmemesi
  • Bir babanın kızının ölümü hakkındaki bilgiyi, sadece bir süpermarkette karşılaştığı bir hastane çalışanından alması
  • Bebeklerinin ölümünün yasını tutan ailelelere "gürültü yapmamaları", aksi takdirde hastaneden çıkartılacaklarının söylenmesi
  • Hastane personelinin, annesinin ölen bebeğini sarıp gömmeyi planladığı kızının şalını kaybetmesi
  • Ölen çok sayıda bebeğin ailelerine yanlış isimlerle verilmesi ve hatta bazen bu bebeklerden "O" diye bahsedilmesi.
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