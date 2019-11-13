İngiltere'de iktidar partisi hakkında yeni İslamofobi iddiaları

LONDRA (AA) - İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin eski ve mevcut 25 üst düzey üyesinin İslam karşıtı ve ırkçı paylaşımlar yaptığının ortaya çıkmasıyla parti hakkındaki İslamofobi şikayetleri bir kez daha gündeme geldi.

Guardian gazetesinin haberine göre, bir Twitter kullanıcısı, İslamofobik paylaşımlar yapan üyelerin mesajlarını toplayarak bir dosya halinde parti genel merkezine gönderdi.

15 mevcut ve 10 eski üst düzey üyenin, Facebook ve Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, camilerin yasaklanması çağrısı yaptığı ve Müslümanları "barbar" veya "içerideki düşman" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Parti, aktif üyeliklerin askıya alındığını ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

- "Dosya üstüne dosya sunuldu"

Partinin Lordlar Meclisi'ndeki üyesi Sayeeda Warsi ise dosyadaki bazı mesajlar karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Seçilmiş Muhafazakar meclis üyeleri tarafından yapılan bölücü ve ırkçı yorumlar, partideki İslamofobi sorununun bir göstergesi." açıklamasında bulundu.

Partinin İslam karşıtlığı konusunda delil bulunmadığını söylediğine dikkati çeken Warsi, "Mevcut Muhafazakar Parti üyeleriyle ilgili dosya üstüne dosya sunuldu. Bu bireyler partiyi temsil ederler. Eğer parti ırkçılığı söküp atmaya gerçekten inanıyorsa, buna ırkçı görüşleri olan bu kişileri partiden söküp atmakla başlamalı" ifadesini kullandı.