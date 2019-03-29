İngiltere'de istifa eden milletvekilleri yeni parti kuruyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu.

Geçen ay Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisinden istifa eden 8 milletvekili ''Change UK'' adıyla partileşme sürecini resmen başlattı.

"Değişim" (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere'nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor.

Geçen ay Brexit yanlıları Brexit Partisini kurmuştu. Bu partinin liderliği için de ülkedeki AB karşıtı kampanyanın önde gelen isimlerinden eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage en güçlü aday olarak görülüyor.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.