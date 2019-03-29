HABER

İngiltere'de istifa eden milletvekilleri yeni parti kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

İktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu

LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu.

Geçen ay Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisinden istifa eden 8 milletvekili ''Change UK'' adıyla partileşme sürecini resmen başlattı.

"Değişim" (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere'nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor.

Geçen ay Brexit yanlıları Brexit Partisini kurmuştu. Bu partinin liderliği için de ülkedeki AB karşıtı kampanyanın önde gelen isimlerinden eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage en güçlü aday olarak görülüyor.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

Yeni kurulan partilerin de İngiliz siyasetindeki bu eksen kaymasından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan, İngiliz parlamentosu da daha önce iki kez reddettiği Brexit anlaşmasını yeniden oylamaya hazırlanıyor.

Yerel saatle 14.30'da yapılması öngörülen oylamadan ''evet'' sonucu çıkması durumunda İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 22 Mayıs olacak.

Başbakan Theresa May önceki gün parti içindeki muhalif milletvekillerine anlaşmanın parlamentoda geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin yeni aşamasını yeni başbakana bırakacağı sözünü verdi.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda ise İngiltere'nin 12 Nisan'da AB'den ayrılması gerekiyor.

Ancak AB İngiltere'ye yeni bir erteleme için kapıyı kapatmadı.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi (2)Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi (2)
Başkan adayı Yıldız’dan gençler için rap şarkılı filmBaşkan adayı Yıldız’dan gençler için rap şarkılı film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit Change UK ingiltere

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.