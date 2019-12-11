İngiltere'de seçime bir gün kaldı, partiler seçmenlere neler vadediyor?

İngiltere'de son dönemin sonucu en çok merakla beklenen genel seçimine bir gün kaldı. Liderler yarın yapılacak erken seçimle ilgili kampanya faaliyetlerini bugün noktalayacak. Gerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayati hale getiriyor.

YouGov şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Muhafazakar Parti'yle İşçi Partisi arasındaki farkın kapandığını gösterdi. Yine de araştırmaya göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 650 üyeli Avam Kamarası'nda yüzde 43 oyla 339 sandalye kazanacak ve 28 sandalyelik bir çoğunluğa sahip olacak.

Dar bölge seçim sistemi nedeniyle Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.