İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir tırın arkasında 39 kişinin ölümünden sorumlu olanların adalete teslim edilmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Johnson, 39 kurban adına açılan taziye defterini imzaladı. İngiliz Başbakan, İngiltere ve dünyanın, daha iyi bir yaşam arayışındaki masum insanların karşı karşıya kaldığı zulüm ve trajedi karşısında şok olduğunu belirtti.

Bu suçun sorumlularının duyarsızlıklarını kınadıklarını kaydeden Johnson, "Hükümet olarak failleri adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

- Sürücü tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürerken 39 kişinin can verdiği tırın sürücüsü Maurice Robinson mahkemeye çıkarıldı. 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı ile suçlanan sürücünün tutuklanmasına karar verilirken, bir sonraki duruşma 25 Kasım'a ertelendi.

Hafta sonu gözaltına alınan iki erkek ve bir kadın ise kefaletle serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Essex bölgesi polisi, cumartesi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 20'li yaşlardaki erkeğin ise olayın şüphelileri arasında yer aldığını duyurdu.