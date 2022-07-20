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İngiltere'de yılan tarafından ısırılan kişilerin sayısı artıyor

20.07.2022 06:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucu olarak doktorlar egzotik hayvan besleyenlerin artması yüzünden yılan tarafından ısırılan kişilerin sayısının yükseldiğini açıkladı.

İngiltere'de yılan tarafından ısırılan kişilerin sayısı artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucu olarak doktorlar egzotik hayvan besleyenlerin artması yüzünden yılan tarafından ısırılan kişilerin sayısının yükseldiğini açıkladı.

Son 11 yılda doktorların yılan tarafından ısırılan 300 kişiyi tedavi ettiği, bunların 72'sinin çocuk ya da genç olduğu aktarıldı.

Yılan tarafından ısırılan çoğu hasta tamamen iyileşse de bazılarının yoğun bakıma yatması gerekti. Bir kişinin parmağı kesilirken bir hasta hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişi sürüngen uzmanıydı; dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra tarafından ısırılmıştı.

Uzunluğu dört metreye kadar çıkabilen bu hayvanlar bir yetişkinin göz seviyesine kadar yükselebiliyor.

Olayı gören kişilerin adamın yılan tarafından ısırıldıktan sonra 'sarhoş gibi yalpaladığını' ve sonra da yere yığıldığını dile getirdi.

Klinik Zehirbilim dergisinde yer alan makaleye göre 10 doz panzehir verilen hasta, kalp krizinden hayatını kaybetti; panzehre alerjik bir reaksiyon vermiş olabileceği düşünülüyor.

Kral kobra

Isırılmaya karşı plan geliştirilmeli

Bir nörotoksin olan yılan zehri, kişinin nefes alıp vermeyi kesmesine ve kalbinin durmasına yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çoğu Asya, Afrika, Latin Amerika ve Okyanusya'da olmak üzere 250 çeşit zehirli yılan var.

Üç çeşit zehirli yılanın olduğu İngiltere'de egzotik hayvan sahipliği yasak değil.

Araştırmada 68 farklı çeşit tarafından 321 ısırılma vakasının tespit edildiği, 15'inin ciddi olduğu kaydedildi.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. David Warrell, çoğu vakanın meslekleri ya da hobileri gereği yılanlarla etkileşimi olan kişilerde görüldüğü, en çok da parmak, el ve bileklerin ısırıldığını kaydetti.

Zehri olmayan yılanların ise ısırabilen diğer hayvanlar gibi evcil hayvan kategorisinde olabileceği hatırlatıldı.

Yılanlı zehirleri beslemek İngiltere'de özel bir lisans gerektiriyor.

Yılan ısırıkları üzerinde uzmanlığı bulunan Prof. Nicholas Casewell, zehirli yılan besleyen kişilerin dikkatli olması gerektiğini, ısırılmaları takdirinde ne yapacaklarına dair bir plan geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

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