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  4. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz duyurdu! 25 gündür vaka görülmüyor

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz duyurdu! 25 gündür vaka görülmüyor

14.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
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İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz duyurdu! 25 gündür vaka görülmüyor

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki jandarma bölgesinde son 25 gündür koronavirüs vakası görülmedi.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada "Teşekkür İnhisar" diyerek başlayarak, "Sokağa çıkış kısıtlaması boyunca vatandaşlarımız tedbirlere çok yüksek oranda riayet ettiler. Tedbirler ve vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde vaka sayısında her geçtiğimiz gün düşüş yaşandı. Son 25 gündür jandarma bölgemizde bir kişi dahi pozitif vakamız veya vaka temaslımız olmadı. Emniyet bölgemizde ise toplam aktif vakamız tek haneli rakamlara düştü. İnşallah ilçemizin tamamında vaka kalmayana kadar gayretimizi devam ettireceğiz. Sonrasında da bunu korumak için ne yapmak gerekirse yapacağız. Bu süreçte canla başla mücadele eden emniyet ve jandarma teşkilatımızın her bir mensubunu, muhtarlarımızı ve din görevlilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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