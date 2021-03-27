HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnşaat firmasında bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

İnşaat firmasında bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

27.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir inşaat firmasına gelen kişiler, borç - alacak meselesi nedeniyle tartıştığı 5 kişiden 1'ini bıçakla, 4'ünü de silahla bacaklarından yaraladı.

İnşaat firmasında bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, gece saatlerinde Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarında bulunan bir inşaat şirketinin irtibat bürosunda meydana geldi.

BORÇ - ALACAK MESELESİ

İddiaya göre, Sakarya’dan gelen kişiler, inşaat şirketinde bulunan N.B., T.R., E.A., S.O. ve E.Ç. ile borç - alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası bu kişiler, E.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra silahlarla 4 kişiyi bacaklarından vurdu.

Şüpheliler olay sonrası otomobillerle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay sırasında aynı irtibat bürosunda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Ormanlık alanda intihar! Ailesine not bırakmışOrmanlık alanda intihar! Ailesine not bırakmış
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
polis Düzce silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Ailesine not bıraktıktan sonra ormanlık alanda intihar etti

Ormanlık alanda intihar! Ailesine not bırakmış

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün savunması pes dedirtti

Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti

Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti

Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandı

Kağıt toplayıcısı gencin yaşadığı ev alev alev yandı

Öğretmenevinin müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Müdür yardımcısının sır ölümü

Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı

Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.