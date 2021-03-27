İnşaat firmasında bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, gece saatlerinde Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarında bulunan bir inşaat şirketinin irtibat bürosunda meydana geldi.

BORÇ - ALACAK MESELESİ

İddiaya göre, Sakarya’dan gelen kişiler, inşaat şirketinde bulunan N.B., T.R., E.A., S.O. ve E.Ç. ile borç - alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası bu kişiler, E.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra silahlarla 4 kişiyi bacaklarından vurdu.

Şüpheliler olay sonrası otomobillerle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay sırasında aynı irtibat bürosunda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

