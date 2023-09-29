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İnşaat halindeki binanın arka bahçesindeki yangın panik yarattı

29.09.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde inşaat halindeki bir binanın arka bahçesinde çıkan yangın panikletti.

İnşaat halindeki binanın arka bahçesindeki yangın panik yarattı

Yangın, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki inşaat halinde bulunan bir apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka bahçedeki atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YOĞUN DUMANI FARK EDEN VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Atık malzemelerin bulunduğu alandan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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yangın İnşaat

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