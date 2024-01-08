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  4. İnşaatta kule vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti! Kahreden detay: Faciayı önlemiş

İnşaatta kule vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti! Kahreden detay: Faciayı önlemiş

08.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
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Manisa'da bir inşaatta kule vinç devrildi. Vincin demirlerine asılı kalan operatör Mert Bayat (20), hayatını kaybetti. Bayat'ın son anda manevra yaptığı, bu nedenle vincin boş alana devrilerek olası bir facianın önlendiği bildirildi. İşte detaylar...

İnşaatta kule vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti! Kahreden detay: Faciayı önlemiş

Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında Mert Bayat'ın kullandığı kule vinç, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Bayat, devrilen vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı.

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Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Bayat'ın asılı kaldığı yerden kurtardı.

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Bayat, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayat, kurtarılamadı.

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Bayat'ın son anda manevra yaptığı, bu nedenle vincin boş alana devrilerek olası bir facianın önlendiği bildirildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Manisa İnşaat kule vinç
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