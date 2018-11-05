İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi

Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, Viyana’da düzenlenen 26. Avrupa Gastroenteroloji Kongresine katıldı. Viyana Tıp Fakültesi'nden Dr. Philipp Schwabl'ın yaptığı bir çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karakan, çalışmada dünyanın değişik ülkelerinden 8 gönüllünün, bir hafta boyunca yediklerinin listesini tuttuktan sonra dışkı örnekleri verdiğini belirterek, bu örneklerin içeriğindeki plastik miktarlarının Avusturya Çevre Ajansı tarafından 10 farklı plastik için ölçüldüğünü belirtti.

Gönüllülerin plastik kaplarda yiyecek ve içecek tükettiklerini ve sekiz gönüllüden 6 tanesinin balık yediğini belirten Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Dışkı üzerinde yapılan incelemelerde test edilen 10 çeşit plastikten dokuzunun gönüllülerin dışkısında tespit edildiği görülmüştür. Bu plastiklerin boyutları 50 ile 500 mikrometre olarak ölçülmüştür. Çok küçük boyutlu olanlarının kana geçmesi hatta karaciğere ulaşması bile mümkündür” dedi.

"DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50'SİNDE BULUNABİLİR"



Bu çalışmaya göre tahminen dünya nüfusunun yüzde 50’sinin dışkısında plastik bulunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Karakan, "Bu çalışma besin zincirinde plastik kirlenmesinin önemini ortaya koyan ilk insan çalışmasıdır. Daha önce balıkların sindirim sisteminde plastik bulunmuştu. Bu durum muhtemelen denizlerdeki artan plastik atıklarından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.