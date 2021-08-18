İnsan gibi hareket ediyorlar! Boston Dynamics'in Atlas robotu ağızları açık bıraktı

Boston Dynamics şirketi robot konusunda oldukça tecrübeli. Bekçilik dahi yapan Spot robot köpeğini satışa sunan şirket, aynı zamanda robotlarının yeteneklerini sergilemek için YouTube'u sıklıkla kullanıyor. Daha önce robotlarının dans ettiği videolar paylaşan şirket, şimdi ise insansı robotu Atlas'ın yeni bir videosunu yayınladı. Video, ağızları açık bırakacak türden.

BOSTON DYNAMICS'İN ATLAS ROBOTU PARKUR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Söz konusu videoda iki Atlas robotu, oluşturulan parkuru hızlıca aşıyor. Ancak robotlar parkuru geçerken denge kaybı yaşamıyor ve bir insan gibi hareket ediyorlar. Hatta görünüşleri dışında bir insandan farkları yok bile denebilir.

Robotların parkurda yaptığı hareketler herkesi şaşırtmaya yetti.

Üstelik robotlar videonun sonuna doğru bir sürpriz daha yaparak ters takla attı.

