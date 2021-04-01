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  4. İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

01.04.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD-Meksika sınırında 3 ile 5 yaşındaki iki kız çocuğu, insan kaçakçıları tarafından sınırdaki metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına atıldı.

İnsan kaçakçıları ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attı

ABD'de Sınır Devriyesi tarafından yayınlanan termal kamera görüntüleri, mültecilerin yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, insan kaçakçılarının Meksika tarafından 3 ile 5 yaşındaki iki Ekvadorlu kız çocuğunu yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan ABD tarafına attığı, daha sonra hızla kaçtıkları görüldü.

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria I. Chavez yaptığı açıklamada, "Şu anda Meksika'daki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu acımasız insan kaçakçılarını, yasalar çerçevesinde sonuna kadar cezalandırabilmek için tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kız çocuklarının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, daha sonra geçici bekleme tesisine getirildikleri belirtildi.

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