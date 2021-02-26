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İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

26.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

Dünyaca ünlü Epidemiyolog Dr. Shanna Swan, bilimsel çalışmalarına dayandırdığı yeni kitabında; gelişmiş ülkelerdeki sperm sayısının giderek düştüğünü ve bu durumun ‘insanların hayatta kalmasını tehdit ettiğini' açıkladı. Swan, yaptığı tahminde sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti.

ABD’deki New York kentinde Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi'nde çevre ve üreme epidemiyolojisi uzmanı olan Dr. Shanna Swan, düşük sperm sayıların ve cinsel gelişimdeki değişikliklerin insan neslini tehlikeye atabileceğini açıkladı. Dr. Swan, “Count Down (Geriye Sayım)” adlı kitabında insanlığın doğurganlık kriziyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Swan, yaklaşan doğurganlık krizinin iklim kriziyle karşılaştırılabilir küresel bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

2045’TE SPERM SAYISI ‘SIFIR’ OLACAK

2017'de ortak yazarı olduğu bir araştırmanın ardından araştırmaya dayanarak hazırladığı kitabında, batıdaki sperm sayısının 1973 ile 2011 yılları arasında yüzde 59 oranında düştüğünü belirten Dr. Swan "Üreme olaylarının mevcut durumu, insan sağ kalımını tehdit etmeden daha uzun süre devam edemez" ifadelerini kullandı. Swan, mevcut tahminleri takiben medyan sperm sayısının 2045'te sıfıra ulaşacağını belirtti.

DÜŞÜK DOĞUMLARIN SEBEBİ KİMYASALLAR

Count Down kitabının yazarı Swan ve yardımcı yazarı Stacey Colino; insanların çok fazla kimyasallara maruz kaldığını ve bu durumun doğurganlığı tehdit ederek insanların nesli tükenmekte olan bir tür haline gelebileceğini öne sürdü. Kitapta, 1964 ile 2018 arasında küresel doğurganlık oranı kadın başına 5,06 doğumdan 2,4'e düştüğü ifade edilirken dünya ülkelerinin yaklaşık yarısının doğurganlık oranları, nüfus yenileme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığı belirtildi.

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