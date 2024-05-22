İnsan ömründe 30 yıla ne kadar mutluluk sığar?

Mesela doktor olup çocukken hayalini kurduğun beyaz önlüğün içinde bulabilirsin kendini ömrünün ilk 30 yılı içinde.
İnsan şöyle bir geriye dönüp baktığında mesleğinde 30 yılı devirdiğini görünce afallayabilir çünkü ilk gün daha dünmüş gibi gelebilir ve aynı ilk gün şevkiyle çalışmaya devam ediyor olabilir.
Emekliliği bir sahil kasabasında beraber geçirme hayali kurduğumuz dostlarımızla nice beraber yıllara!
Aşık olmak tek başına bile unutulmaz bir duyguyken aşık olduğun kişinin de sana aşık olması... Bu duygu herkese nasip olmalı.
Sevdiğinle bir ömür beraber olmak, onunla mutlu bir aile kurmak, işte buna 300 yıl sürse doyamaz insan.
Herkesin vardır unutamadığı ve tadının yıllar sonra bile damağında kaldığı bir tatil. Bu tatilleri unutulmaz kılan en büyük sebep sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman.
Halbuki daha onu kucağınıza ilk aldığınız an, dün gibidir. 30 yıl önce el kadarken, 30 yıl sonrasında büyümüş, kocaman olmuş, kendi ayakları üzerinde duran ve sizi gururlandıran bir birey olmuştur.
30 sene dünyanın her noktasını gezmek için yeterli süre. Son 30 senede gezginler gezilmedik yer bırakmış mıdır bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki her gittikleri yerde sevdikleri bir telefon kadar uzaktaydı.
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