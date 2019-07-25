VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, "İnsan ticareti hakkındaki son küresel rapora göre, dünya genelinde tespit edilen tüm mağdurların yaklaşık dörtte üçünü kadınlar, yüzde 30'nu ise çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

UNODC'den yapılan yazılı açıklamada, 30 Temmuz "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele günü" vesilesiyle, UNODC Başkanı Fedotov'un mesajı paylaşıldı.

- "İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 30'u çocuk"

Fedotov, insan ticaretinin her ülkede görülebildiğini ancak özellikle hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu bölgelerde bu suça daha fazla rastlandığına işaret ederek, "İnsani krizler ve çatışmalar, insan tacirlerine savunmasız insanları kolayca avlayabilecekleri bir ortam yaratıyor. İnsan ticareti hakkındaki son küresel rapora göre, dünya genelinde tespit edilen tüm mağdurların yaklaşık dörtte üçünü kadınlar, yüzde 30'nu ise çocuklar oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

Palermo Sözleşmesi'nin kadın ve çocuklara yönelik insan kaçakçılığını önleme, bastırma ve cezalandırma protokolünün 15 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olduğunu hatırlatan Fedotov, protokole rağmen her geçen gün daha fazla mağdur tespit edildiği gibi insan ticareti nedeniyle mahkum edilen kişilerin sayısında da artış gözlemlendiğini kaydetti.