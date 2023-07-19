İnsanı kanser edecek cinsten! Hayatı çekilmez kılan burçlar belli oldu

Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun karakteristik özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Astrologlara göre; 5 burcun insanı, zaman zaman çevresindeki kişilere birçok konuda kök söktürüyor. İşte en çekilmez burçlar...

DÜNYANIN EN İDEAL İNSANI OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER!

Koç burcu insanı genellik yüksek sesle ve hararetli konuşur. Dünyanın en ideal insanı olduklarını düşünen Koçlar, uzlaşmacı bir yapıya sahip değildi. Anlaşamadıkları bir konuda orta yolu bulamazlar ve konuyu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Onların özelliklerini tanımak ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek için ortak bir zemin bulmaya çalışmak gerekir.

KENDİ BİLDİKLERİNİ KARŞI TARAFA DAYATIRLAR

Balıklar ise kendi düşüncelerinin en doğrusu olduğuna inanırlar. Karşısınaki kişiyi anlamak için gayret sarf etmez, kendi bildiklerini dayatırlar. Ne kadar duygusal olurlarsa olsunlar kendi hisleri öncelikleridir. Bu özelliklere sahip kişilerin yalnız kalmamak için duygularını törpülemesi gerekir.

TAVIRLARI NEDENİYLE İÇTEN PAZARLIKLI GÖRÜNÜRLER

Başak burcu insanı plan yapmayı sever. Bazıları olayları akışına bırakmamaları ve sorgulayıcı tavırları nedeniyle içten pazarlıklı zannedilebilirler.

ABARTMAKTA ÜZERLERİNE YOK

Yengeç burcu insanı duygularını uç noktalarda yaşar. Onlar, olayları abartmaya bayılırlar. Hiçbir şeyi beğenmenmezler. Yengeç burçları zaman zaman kendi potansiyellerine bakmadan başkalarının başardıklarını eleştirirler.

