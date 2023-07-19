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    4. İnsanı kanser edecek cinsten! Hayatı çekilmez kılan burçlar belli oldu

    İnsanı kanser edecek cinsten! Hayatı çekilmez kılan burçlar belli oldu

    19.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Her konuya eleştirel yaklaşan ve hiçbir şeyi beğenmeyen kişiler hayatı zamanla çevresindekilere zindan edebilir. Bu durum zamanla onların da yaşamını olumsuz yönde etkimeye başlar. Astrolojiye göre en çekilmez burçlar belli oldu. İşte hayatı çekilmez kılan 5 burç...

    Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun karakteristik özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Astrologlara göre; 5 burcun insanı, zaman zaman çevresindeki kişilere birçok konuda kök söktürüyor. İşte en çekilmez burçlar...

    Koç Burcu Kadınının Dikkat Çeken 11 Özelliği

    DÜNYANIN EN İDEAL İNSANI OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER!

    Koç burcu insanı genellik yüksek sesle ve hararetli konuşur. Dünyanın en ideal insanı olduklarını düşünen Koçlar, uzlaşmacı bir yapıya sahip değildi. Anlaşamadıkları bir konuda orta yolu bulamazlar ve konuyu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Onların özelliklerini tanımak ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek için ortak bir zemin bulmaya çalışmak gerekir.

    Balık Burcunun Aşk Uyumu

    KENDİ BİLDİKLERİNİ KARŞI TARAFA DAYATIRLAR

    Balıklar ise kendi düşüncelerinin en doğrusu olduğuna inanırlar. Karşısınaki kişiyi anlamak için gayret sarf etmez, kendi bildiklerini dayatırlar. Ne kadar duygusal olurlarsa olsunlar kendi hisleri öncelikleridir. Bu özelliklere sahip kişilerin yalnız kalmamak için duygularını törpülemesi gerekir.

    başak

    TAVIRLARI NEDENİYLE İÇTEN PAZARLIKLI GÖRÜNÜRLER

    Başak burcu insanı plan yapmayı sever. Bazıları olayları akışına bırakmamaları ve sorgulayıcı tavırları nedeniyle içten pazarlıklı zannedilebilirler.

    yengeç

    ABARTMAKTA ÜZERLERİNE YOK

    Yengeç burcu insanı duygularını uç noktalarda yaşar. Onlar, olayları abartmaya bayılırlar. Hiçbir şeyi beğenmenmezler. Yengeç burçları zaman zaman kendi potansiyellerine bakmadan başkalarının başardıklarını eleştirirler.

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