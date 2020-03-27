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İnsanlar can, o çıplak poz derdinde

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Koronavirüsü salgınının giderek hız kazandığı ABD'de bir kadının New York'un sembollerinden boğa heykelinde çıplak poz vermesi tartışma yarattı.

İnsanlar can, o çıplak poz derdinde

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra yayılan corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Virüsün etkisini artırdığı ABD’de vaka sayısı 85 bini aşarken, ölü sayısı ise 1301’e yükseldi.

En çok vaka görülen ülke olan ABD’de durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar da sertçe eleştiriliyor. Acil durum ilan edilen New York’ta mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması istenirken, Wall Street’teki bir görüntü tepki çekti.

Bölgenin sembolü olan boğa heykeline tırmanan bir kadın, yanındaki arkadaşına çıplak bir şekilde poz verdi. Adı açıklanmayan kadının bu hareketi ülke basınında ve sosyal medyada da yer aldı.

Kadının sorumsuzluğu ve akılalmaz davranışı büyük tepki çekti.

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New York koronavirüs çıplak poz

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