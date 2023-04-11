Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İnsanlığı bekleyen yeni tehlike: Et yiyen bakteriler... Vaka sayısı 8 kat arttı... Her 5 kişiden 1’i hayatını kaybediyor

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike: Et yiyen bakteriler... Vaka sayısı 8 kat arttı... Her 5 kişiden 1’i hayatını kaybediyor

11.04.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık, İspanya ve ABD'den bir araştırma ekibinin çalışmasına göre küresel ısınmayla birlikte et yiyen bakterilerin kıyı şeridinde yoğunlaştığı ortaya çıktı. ABD kıyı şeridinde artış gösteren et yiyen bakterilerin yoğunlaşmasına bağlı olarak vibrio vulnificus enfeksiyonlarındaki vaka sayıları 8 kat arttı.

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike: Et yiyen bakteriler... Vaka sayısı 8 kat arttı... Her 5 kişiden 1’i hayatını kaybediyor

Küresel ısınmanın etkisiyle tüm dünyada iklim değişikliği yaşanırken uluslararası bir araştırma ekibinin çalışması çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Araştırma küresel ısınmanın etkisiyle ABD’nin doğu kıyısındaki sahil şeridinde et yiyen bakterilerin yoğunlaştığı belirtildi.

AÇIK YARADA BÜYÜK TEHLİKE

1

Vibrio vulnificus çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Özellikle et yiyen bakterilerin açık yara yoluyla insan vücuduna girmesi doğrudan hayati fonksiyonları etkileyen nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) hastalığına neden olabiliyor. bakterilerin neden olduğu enfeksiyon vakaların %18'inde, bazen temastan 48 saat sonra bile ölüme yol açar. Enfekte olan 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği de raporda açık bir şekilde belirtildi.

8 KAT ARTTI

Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarında uzun süredir vibrio vulnificus varlığını sürdürürken aynı zamanda Amerika’nın kuzeyinde kendisine yeni yaşam alanları oluşturuyor. 1988-2018 yılları arasında vaka sayısı yılda 10’dan 80’e çıkarak 8 kat artarken 2100 yılına kadar yılda 200'e ulaşma yolunda olabilir.

İlginizi Çekebilir

Musluk suyundan bulaştı! ‘Beyin yiyen amip’ alarmı

Musluk suyundan bulaştı! ‘Beyin yiyen amip’ alarmı

 Bu hastalıkların gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Mor idrarla ortaya çıkıyor...

Bu hastalıkların gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Mor idrarla ortaya çıkıyor...

 Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...

Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...

 7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

 İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

 Karısı evi basınca böyle kaçmaya çalıştı! Havluyla balkondan...

Karısı evi basınca böyle kaçmaya çalıştı! Havluyla balkondan...

 Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü

Evinde komşusuyla bastı! Öfkeli koca sevgiliyi döverek öldürdü

 Karısının ihanetini yakaladı! “Hiç bu kadar dayak yememiştim”

Karısının ihanetini yakaladı! “Hiç bu kadar dayak yememiştim”

 Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

 Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

 Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

 Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

 Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı!

Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptıŞok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı
Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dediKüçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi
Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdıDefalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Bakteri

En Çok Okunan Trend Haberler

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Çarşafların arasından cesur poz! Olay yatak paylaşımı...

Çarşafların arasından cesur poz! Olay yatak paylaşımı...

Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...

Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.