İnsanlığı bekleyen yeni tehlike: Et yiyen bakteriler... Vaka sayısı 8 kat arttı... Her 5 kişiden 1’i hayatını kaybediyor

Küresel ısınmanın etkisiyle tüm dünyada iklim değişikliği yaşanırken uluslararası bir araştırma ekibinin çalışması çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Araştırma küresel ısınmanın etkisiyle ABD’nin doğu kıyısındaki sahil şeridinde et yiyen bakterilerin yoğunlaştığı belirtildi.

AÇIK YARADA BÜYÜK TEHLİKE

Vibrio vulnificus çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Özellikle et yiyen bakterilerin açık yara yoluyla insan vücuduna girmesi doğrudan hayati fonksiyonları etkileyen nekrotizan fasiit (doku enfeksiyonu) hastalığına neden olabiliyor. bakterilerin neden olduğu enfeksiyon vakaların %18'inde, bazen temastan 48 saat sonra bile ölüme yol açar. Enfekte olan 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği de raporda açık bir şekilde belirtildi.

8 KAT ARTTI

Meksika Körfezi'ndeki kıyı sularından ve Georgia ile Florida'nın Atlantik kıyılarında uzun süredir vibrio vulnificus varlığını sürdürürken aynı zamanda Amerika’nın kuzeyinde kendisine yeni yaşam alanları oluşturuyor. 1988-2018 yılları arasında vaka sayısı yılda 10’dan 80’e çıkarak 8 kat artarken 2100 yılına kadar yılda 200'e ulaşma yolunda olabilir.



