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İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Edirne Keşan'da seyir halindeki araçtan yola, çuval içinde yavru köpek atıldı. Diğer sürücüler tarafından bulunan ve sol arka bacağında çok sayıda kırık olduğu saptanan yavru köpek, ameliyat için İstanbul'a gönderildi.

İnsanlık dışı davranış! Çuvala koyup, seyir halindeki araçtan attılar

Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki otogar mevkisinde geçen çarşamba gecesi, seyir halindeki bir araçtan yola çuval atıldı. Diğer sürücüler tarafından açılan çuvaldan yavru köpek çıktı. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yetkililerine haber verilmesi üzerine köpek veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sol arka bacağında çok sayıda kırık oluştuğu belirlendi. Ayrıca kanlı ishal geçirdiği tespit edilen yavru köpek, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir kliniğe gönderildi.

'İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yavru bir köpeğin çuvala koyulup, seyir halindeki bir araçtan atılmasının insanlık dışı bir davranış olduğunu belirterek, "Yapılan bu canice davranışı şiddetle kınıyorum. Onlar da bir can taşıyor. Sevmek zorunda değilsiniz ancak zarar vermemek zorundasınız. Yavru köpeğimiz ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul'daki bir kliniğe gönderildi. Umarız tedavisi sonrası sağlığına kavuşacaktır. Buna benzer durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Ayrıca klinikte tedavisi süren daha çok fazla canımız var. Klinik masrafları için de yardımseverlerin desteğini bekliyoruz. Ayrıca kış mevsimi geldi, havalar soğudu. Can evimizde mama ve battaniyeye ihtiyacımız var. Bu konuda da destek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA


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