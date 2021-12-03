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  4. İnsanlık dramı! Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldılar

İnsanlık dramı! Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldılar

03.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'a gitmek isterken bindikleri tekneden silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 3’ü çocuk, 31 kaçak göçmen, yüzerek çıktıkları Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde yakalandı. Kaçak göçmenlerin kayıp olduğunu söylediği 2 kişi için karada ve denizde arama çalışması başlatılmıştı. 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İnsanlık dramı! Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldılar

Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Keçer’in kapı zilini çalan Suriye uyruklu 3 kişi, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıklarını belirtip yardım istedi. Keçer, çok az Türkçe konuşabilen kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, sahilde 13 kaçak göçmenle karşılaştı. Bu kişilerden 4’ü hipotermi belirtisi gösteren 7 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda 3’ü çocuk, 18 kaçak göçmen daha bulundu.

Jandarmanın ifadelerine başvurduğu kaçaklar, 16- 17 yaşlarındaki 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden, jandarma da karadan arama çalışması başlattı.

CESETLERİ 3 MİL AÇIKTA BULUNDU

Manavgat'tan Kıbrıs’a gitmek isterken tekneden atılan Suriyeli Muhammet Al Gani (13) ve Mahmut Al Şeyh’in (18) cansız bedenleri, saat 17.00 sıralarında Alara Çayı açıklarında kıyıdan 3 mil uzakta bulundu. Yapılan incelemenin ardından Muhammet Al Gani ve Muhammet Al Şeyh’in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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