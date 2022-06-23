HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'a beklenen özellik geliyor! Hikaye paylaşımında dev yenilik

Instagram'a beklenen özellik geliyor! Hikaye paylaşımında dev yenilik

23.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram son dönemde pek çok yenilikle gündeme geliyor. Platform, son olarak yaptığı Reels güncellemeleriyle konuşulmuştu. Reels süresini uzatan platform, şimdi ise hikaye bölümünde önemli bir yeniliğe imza atıyor.

Instagram'a beklenen özellik geliyor! Hikaye paylaşımında dev yenilik

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, yeni özellik ve güncellemeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yaşanan büyük rekabet, platformlarda arka arkaya güncelleme yapılmasına neden oluyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNDE DEV YENİLİK!

Sosyal medyada çoğalan rekabetin yanında platform kullanıcılarının video içeriklerine olan ilgisi de ünlü sosyal medya platformu Instagram'ı sonunda harekete geçirdi.

iStock-1095028274

Instagram geçtiğimiz dönemlerde reels süresini 60 saniyeden 90 saniyeye çıkarmıştı. Reels'in Instagram'a kattığı değerin farkında olan platformdan, bu defa hikayeler için benzer bir yenilik geliyor. Son gelişmelere göre, Instagram hikaye süresini de 15 saniyeden 60 saniyeye çıkarıyor.

iStock-1152544461

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA!

iStock-805119394

Şimdilik test aşamasında olan yeni güncelleme, öncelikle bazı sınırlı hesaplara sunuldu. Ancak yakın süreçte hikayenin tüm hesaplarda 60 saniye olması bekleniyor. Hikaye paylaşımındaki çoğalan süre oranı ise insanları sosyal medya platformuna kazandırmak amacıyla yapılmakta.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyun meraklılarına bilgisayarının performansını yükseltecek ekstra donanım ürünü önerileriOyun meraklılarına bilgisayarının performansını yükseltecek ekstra donanım ürünü önerileri
Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...
Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktıIşıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

İlginizi Çekebilir

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.