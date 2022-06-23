Instagram'a beklenen özellik geliyor! Hikaye paylaşımında dev yenilik

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, yeni özellik ve güncellemeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yaşanan büyük rekabet, platformlarda arka arkaya güncelleme yapılmasına neden oluyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNDE DEV YENİLİK!

Sosyal medyada çoğalan rekabetin yanında platform kullanıcılarının video içeriklerine olan ilgisi de ünlü sosyal medya platformu Instagram'ı sonunda harekete geçirdi.

Instagram geçtiğimiz dönemlerde reels süresini 60 saniyeden 90 saniyeye çıkarmıştı. Reels'in Instagram'a kattığı değerin farkında olan platformdan, bu defa hikayeler için benzer bir yenilik geliyor. Son gelişmelere göre, Instagram hikaye süresini de 15 saniyeden 60 saniyeye çıkarıyor.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA!

Şimdilik test aşamasında olan yeni güncelleme, öncelikle bazı sınırlı hesaplara sunuldu. Ancak yakın süreçte hikayenin tüm hesaplarda 60 saniye olması bekleniyor. Hikaye paylaşımındaki çoğalan süre oranı ise insanları sosyal medya platformuna kazandırmak amacıyla yapılmakta.



