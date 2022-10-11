Instagram canlı yayında efekt kullanma adımları: Instagram canlı yayın efektleri nasıl yapılır?

Birçok kullanıcının kullandığı canlı yayın açma özelliği son eklenen efekt kullanma ayrıcalığı sayesinde daha çok ilgi görüyor. Canlı yayınlara 2017 yılında gelen bu özelliğin kullanımı, Instagram kullanıcıları arasında her geçen gün artıyor.

Canlı yayınlara gelen efekt özelliğini kullanmak son derece kolay. Hikaye paylaşırken kullanılan tüm efektler canlı yayınlarda da kullanılabiliyor. Birkaç adımın ardından seçilen efekt ile canlı yayın açmak mümkün.

Instagram canlı yayın efektleri nasıl yapılır?

Instagram canlı yayında efekt kullanmak için öncelikle Instagram hesabı açılır.

Hemen ardından alttaki liste arasından canlı seçeneği bulunur.

Canlı yayını başlatabilmek için kayıt düğmesine dokunulur.

Canlı yayın başladıktan hemen sonra alt menüde efekt listesi çıkacaktır. Çıkan listeden hangi efekt arzu ediliyorsa seçilir.

Hikaye paylaşırken karşılaşılan, kaydedilen, mevcut bulunan tüm efektler bu listede görülür.

Çekime ya da yüze uygulanmak istenen efekt bu listeden seçilir.

Canlı yayın devam ederken eğer isteniyorsa ya da gerek görülüyorsa filtre değişimi yapabilmek de mümkündür.

Instagram canlı yayında efekt çıkmıyor sorunu neden olur ve nasıl giderilir?

Instagram canlı yayın yüz filtreleri kullanımı sırasında bazı sorunlar yaşanabilir. Örneğin bazen canlı yayın açıldıktan sonra normalde alt taraftaki menüde görünen filtreler görünmeyebilir. Ya da görüldüğü ve seçildiği halde filtrenin görüntüsü yayına yansımıyor olabilir.

Instagram platformuna ait bazı filtreler, hikaye paylaşımı ya da canlı yayın sırasında çıkmıyor olabilir. Bu durumda filtreler, alt taraftaki her zaman oldukları yerde görünmez. Bu durum genel olarak Instagram'ın kendi içindeki bir sorundan kaynaklanır. Ancak sorun, kullanıcının cihazı ile ilgili bir durum da olabilir. Bu sorunu giderebilmek için önce kaynağını tespit etmek gerekir.

Örneğin telefonun ön belleğinin fazla dolu olması nedeniyle filtreler görünmeyebilir. Bu ihtimale karşılık cihazın ön belleği temizlenmeli, gereksiz uygulamalar kapatılmalıdır.

Kontrol edildiğinde filtreler geri gelmemişse uygulama yeniden başlatılabilir. Bu da yeterli olmazsa cihaz yeniden başlatılmalıdır. Instagram'ı güncellemek, uygulamayı silip yeniden yüklemek de sorunu gidermek için uygulanabilecek diğer yöntemler arasındadır.

Sorun hala giderilmemiş ise kaynağı, uygulamanın kendisi olabilir. Instagram sisteminde bir güncelleme ya da bakım yapılma ihtimali de vardır. Sistem çökmüşse böyle bir sorun yaşanabilir. Biraz beklenmeli ve daha sonra yeniden denenmelidir.



