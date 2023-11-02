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  4. Instagram çöktü mü, Instagram'a ne oldu? 2 Kasım 2023 Instagram'da sorun mu var? İşte son durum...

Instagram çöktü mü, Instagram'a ne oldu? 2 Kasım 2023 Instagram'da sorun mu var? İşte son durum...

02.11.2023 17:16 | Son Güncelleme:
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'Instagram çöktü mü?' sorusunun yanıtı 2 Kasım Perşembe 2023 günü bazı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Çünkü kullanıcı raporlarının Instagram'da problemlerin olduğuna işaret ettiği söyleniyor. Peki, Instagram çöktü mü, Instagram'a ne oldu? Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü, Instagram'a ne oldu? 2 Kasım 2023 Instagram'da sorun mu var? İşte son durum...

Instagram ile ilgili son durum merak edilirken, "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtı aranıyor. Aktarılanlara göre, Meta çatısı altındaki popüler sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'a ne oldu? 2 Kasım 2023 Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Instagram'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

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AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kısa zamanda bir açıklama yapılması ve olası problem veya problemlerin giderilmesi bekleniyor.

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