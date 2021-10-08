Instagram çöktü mü? Instagram'da akış yenilenemedi hatası

4 Ekim'de yaşanan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim probleminin ardından bazı kullanıcılar tekrar popüler sosyal medya uygulaması Instagram ile ilgili sorun yaşıyor. Bu nedenle Instagram çöktü mü? sorusunun cevabı gündemdeki araştırılan konular arasında yer aldı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan bazı kullanıcılar akış yenileme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Akışlarında yenileme yapmayı deneyen kullanıcılar "Akış yenilenemedi" uyarısıyla karşılaştı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



