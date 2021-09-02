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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 'Hikaye ve gönderi eklenmiyor' sorunu

02.09.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönemin en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Bugün yaşanan sorunda Instagram kullanıcıları, sayfalarına hikaye ve gönderi ekleyememe problemi ile karşılaştı.

Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 'Hikaye ve gönderi eklenmiyor' sorunu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başını çeken Instagram'da sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları profillerine hikaye ekleyemiyor, gönderi paylaşamıyor. Sorunun ne kadar süreceğine dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları diğer sosyal mecraların üzerinden yorum yaparak, dev soyal medya platformunda sorun yaşandığını yazdı.

Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen kullanıcılar, sorunla karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin sosyal medya devinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Sorunun ABD eyaletinde daha yoğun yaşandığı öğrenildi. Aynı zamanda Türkiye'de de aynı sorundan şikayetçi birçok kullanıcı var.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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