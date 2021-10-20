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Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenlere yeni özellik!

20.10.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenleri sevindiren bir haber geldi. Buna göre Instagram, hikayeler bölümünde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, uzun hikayeler özelliği için çalışıyor.

Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenlere yeni özellik!

Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşmak isteyen birçok kullanıcı mevcut. Çünkü bildiğiniz gibi Instagram, hikayelerde 30 saniyeye kadar olan videoları destekliyor. 30 saniyeden daha uzun bir video paylaşmaya çalıştığınızda uygulama bu videoyu bölerek paylaşıyor. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşma konusunda önemli bir adım atıyor.

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INSTAGRAM'IN UZUN HİKAYELER ÖZELLİĞİ TESTTE

Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre Instagram, uzun hikayeler özelliği üzerinde çalışıyor. Böylece Instagram'ın hikayeler bölümünde 60 saniyeye kadar olan videolar artık bölünmeden paylaşılacak. Paluzzi, Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşmaya olanak sağlayacak özellik için bir ekran görüntüsü de elde etmiş durumda.

"EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERDEN BİRİ"

Uzun hikayeler özelliği oldukça ilginç görünüyor. Aynı zamanda bu özellik, daha şimdiden Instagram hikayelerdeki en büyük değişikliklerden biri olarak kabul ediliyor.

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Ancak özelliğin resmi bir çıkış tarihi yok.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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