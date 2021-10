Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenlere yeni özellik!

Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşmak isteyen birçok kullanıcı mevcut. Çünkü bildiğiniz gibi Instagram, hikayelerde 30 saniyeye kadar olan videoları destekliyor. 30 saniyeden daha uzun bir video paylaşmaya çalıştığınızda uygulama bu videoyu bölerek paylaşıyor. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşma konusunda önemli bir adım atıyor.

Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre Instagram, uzun hikayeler özelliği üzerinde çalışıyor. Böylece Instagram'ın hikayeler bölümünde 60 saniyeye kadar olan videolar artık bölünmeden paylaşılacak. Paluzzi, Instagram hikayelerde daha uzun video paylaşmaya olanak sağlayacak özellik için bir ekran görüntüsü de elde etmiş durumda.

#Instagram is working on longer stories ????



ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL