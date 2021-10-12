Instagram, "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arayan kullanıcılara bildirim yollayacak

Instagram çöktü mü? sorusu geçtiğimiz haftalarda dünya çapında binlerce belki de milyonlarca kullanıcının en çok sorduğu sorulardan biriydi. Çünkü Facebook ve ona bağlı WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar geçtiğimiz hafta büyük bir kesintiye uğradı. Yaklaşık altı saat boyunca Facebook, WhatsApp ve Instagram'a kullanıcılar erişim sağlayamadı. Hal böyle olunca Instagram'a ne olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar soluğu Twitter'da veya arama motorlarında aldı ve Instagram'daki sorunun nedenini anlayabilmek için "Instagram çöktü mü?" araması yaptı. Fakat Instagram, kullanıcıların uygulamanın çalışma durumunu kontrol etmelerini öğrenmeleri için başka bir uygulamayı kullanmalarının önüne geçmek istiyor gibi görünüyor. Yeni özellik, bunu kanıtlar nitelikte.

INSTAGRAM ÇÖKTÜĞÜ ZAMAN BİLDİRİM GELECEK

Instagram, kullanıcıları teknik sorunlar veya kesintiler hakkında bilgilendiren yeni bir özellik duyurdu. Yeni özellik, Instagram'da bir kesinti yaşandığında bildirim gösterecek. Böylece kullanıcılar yaşanan hizmet kesintilerinden veya sorunlardan haberdar olabilecek. Instagram her kesinti olduğunda bildirim gönderilmeyeceğini, ancak insanların kafasının karıştığını ve yanıt aradığını gördüklerinde durumu netleştirmeye yardımcı olacaklarını söylüyor.

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni özelliği, ilk olarak önümüzdeki aylarda ABD'deki Instagram kullanıcılarına sunulacak. Sosyal medya devi, özelliği yakın gelecekte diğer bölgelere de sunmayı planlıyor.

INSTAGRAM'DAN "HESAP DURUMU" ARACI

Bunun yanı sıra Instagram, yeni bir "Hesap Durumu" aracını da ortaya çıkardı. Bu araç, hesaplarının kapatılma riski altında olup olmadığını kullanıcılara bildirmek için bir pano görevi görecek. Bu araçla, hesabınızdan nelerin kaldırıldığını hızlı bir şekilde görüntüleyebilecek ve inceleme talebinde bulunabileceksiniz.

Instagram zaman içinde bu iki özellik hakkında daha fazla bilgi paylaşacak.

