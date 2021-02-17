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Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu! Cristiano Ronaldo damga vurdu

17.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu! Cristiano Ronaldo damga vurdu

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın çok takip edilen hesapları açıklandı. 2021 Ocak verilerine göre Instagram’ın kendi hesabı Instagram’ın 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla en çok takipçiye sahip olduğu kaydedildi. İkinci sırada ise dünyaca ünlü bir futbolcu var.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı.

CRİSTİANO RONALDO INSTAGRAM'DA MESSİ'Yİ GEÇTİ

İkinci sıraya ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yerleşirken, 258 milyon 69 bin takipçisi olduğu kaydedildi. Üçüncü sırada yer alan kişi ise 219 milyon 23 bin takipçi ile Ariana Grande olurken, ilk 10’da yer alan diğer kişiler sırasıyla Dwayne Johnson (215 milyon 2 bin), Kylie Jenner (213 milyon 26 bin), Selena Gomez (207 milyon 15 bin) ,Kim Kardashian West (202 milyon 77 bin) , Leo Messi (181 milyon 22 bin), Beyonce (163 milyon 66 bin) ,Justin Bieber (161 milyon 16 bin) oldu.

Instagram

CLUBHOUSE VERİLERE YANSIDI

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 29 bin 535 haber yansıdığı tespit edildi. Son zamanlarda çıkan sosyal medya yasasının ise hala en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu gözlenirken, sadece Instagram’ın ülkemizde konuşulma oranı 4 bin 611 olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Clubhouse ise 3 bin 623 haberle konuşuldu.

(İHA)

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