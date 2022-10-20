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Instagram'dan gönderi paylaşanlar dikkat! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

20.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram kullanıcılarının dikkatini çekecek bir haber geldi. Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Habere göre, Instagram'ın sahibi Meta'nın bir sözcüsü yeni özelliği doğruladı. Instagram'ın yeni özelliği ise özellikle Instagram'da gönderi paylaşanları çok şaşırtacak.

Instagram'dan gönderi paylaşanlar dikkat! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

Instagram'da gönderi paylaşmak bazı kullanıcıların günlük rutini haline geldi. Ancak bazı kullanıcılar Instagram'da gönderi planlamak da istiyorlar. Bu kullanıcıları sevindirecek bir bugün haber geldi. Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

YAKINDA INSTAGRAM'DA GÖNDERİ PLANLAYABİLECEKSİNİZ

Mashable'ın haberine göre, yakında Instagram'da gönderileri planlayabileceksiniz. Instagram'ın sahibi Meta'nın bir sözcüsü bu özelliğin test edildiğini doğruladı.

İçerik oluşturucular, canlı videolarını 90 güne kadar planlayabilir, ancak birkaç kullanıcı tarafından fark edilen bu yeni özellik, herkesin gönderilerini önceden planlamasını sağlayacak.

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GÖNDERİ PLANLAMA SEÇENEĞİ OLACAK

Matt Navarra'nın paylaştığı tweet'e göre, bu özellik, bir gönderi hazırlayıp onun düzenlemesini vs. bitirdikten sonra son adıma geldiğinizde, gelişmiş ayarlar kısmında yer alacak. Burada gönderi planlama seçeneği olacak. Böylece tarih ve saat seçip gönderinizi planlayabileceksiniz.

Instagram

Tüm Instagram kullanıcıları henüz uygulama aracılığıyla gönderilerini planlayamıyor. Çünkü özellik hala test ediliyor. Instagram'ın bu özelliği ne zaman kullanıma açacağı ise şimdilik belirsiz.

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