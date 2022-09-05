Instagram hesabından paylaştı! Saçını şekillendirmek için taytını kullandı: Sonuç inanılmaz

Saçların doğal görüntüsü kabarık ve bakımsız gözükebiliyor. Bu nedenle saçları daha bakımlı hale getirmek için bir sürü ürün kullanılıyor ve ısıl işlemler yapılıyor. Saç maşası, düzleştirici gibi bakım aletleri saça oldukça zarar veriyor. Kadınlar saçlarını ısısız bir şekilde şekillendirmenin yolunu arıyor. Instagram hesabı üzerinden saç şekillendirme videosunu paylaşan bir kadın birçok izlenmeye ulaştı. Videoyu gören izleyiciler bu yöntemi kesinlikle deneyeceklerini belirttiler.

Genç kadın,"Saçlarımın sabahları kabarmasını önlemek için saçlarıma bol miktarda yağ sürdüm."dedi. Buklelerini yapmak için ikinci el aldığı tozlukları kullandığını, ancak yumuşak olan tozlukların da işe yarayacağını belirtti. Tozluğun üst kısmını, her bir bacağı iki yanda olacak şekilde başının üstüne yerleştirerek, buklelerini taytın bacak kısımlarının etrafına sarmaya başladı.

Bu uygulamayı tamamen kuru saça yaptığını belirten kadın kafasında taytla uyuduğunu sabah saçlarını açtığında buklelerin oluştuğunu söyledi.



