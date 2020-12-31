Instagram hesabınızı nasıl doğrulayabilirsiniz? Mavi tık ne anlama gelir?

Instagram uygulamasında genellikle tanınmış hesaplarda bulunan o mavi tiki edinmek aslında çok kolay. Uygulama yalnızca tanınmış hesapları değil, başvuru yapan herkesin hesabını onaylar. Ancak Instagram mavi tik sahibi olabilmek için izlenmesi gereken birkaç adım ve doldurulması gereken bir form bulunur. Bu yazıyı Instagram hesabınızı hem havalı hem de daha güvenli bir hale getirebilmeniz için hazırladık. Mavi Tik Nedir? Ne İşe Yarar? Sosyal medya, herkesin dilediği kişi, grup veya marka adına hesap açabileceği özgür bir mecradır. Dolayısıyla gerçek olanlarla sahte hesapları ayırt etmek oldukça zor bir hal alabilir. Ancak Instagram uygulamasının bunun önüne geçmek için getirdiği mavi tik, gerçek hesapların onaylanmasını ve sahtelerden ayrılmasını sağlar. Ayrıca havalı görünümü de Instagram mavi tik ne demek, nasıl alınır gibi soruların internette oldukça aranmasına neden olur. Hesap adının yanında mavi bir tik şeklinde olan bu rozet, sizin gerçekten diğer kişilere ifade ettiğiniz şahıs, kurum ya da marka olduğunuzu onaylar. Önceleri yalnızca kamuya mal olmuş kişilerin, resmi ya da işletme hesaplarının alabildiği bu rozete artık herkes sahip olabilir. Ancak Instagram, gerçekten size ait ve eşsiz bir hesap olduğuna inandıktan sonra başvurunuzu onaylayarak rozetinizi size takdim eder.

Instagram Hesabı Nasıl Onaylanır? Mavi tik sahte hesapları ya da hayran sayfalarını gerçek hesaplardan ayırmak için gerekli bir rozettir. Dileyen herkes şahsi hesabı, markası ya da işletmesi için bu rozeti almaya başvurabilir. Ancak başvuru formunda sizden istenen bilgilerin tamamen gerçek olması gerekir. Bunun yanında hesabınızı çeşitli paylaşımlarla ve bilgilerle de donatmanız, internet üzerinde farklı verilerinize yer vermeniz, başka hesaplarda etiketlenerek paylaşılmanız onay sürecinde olumlu bir etki yaratabilir. Ancak yine de her başvurunun kabul edildiğini söyleyemeyiz. Buna belli bir inceleme sürecinin ardından Instagram karar verir. Eğer tüm kriterlere uyuyorsanız kabul edildiğine dair bir mesajla birlikte mavi rozetinize kavuşabilirsiniz. Başvurunuzun kabul edilmediğine dair bir mesaj alırsanız üzülmeyin, hesabınızı çeşitli yönlerden yükselterek tekrar başvuru yapabilirsiniz. Kimi kullanıcılar Instagram mavi tik kopyalama yöntemiyle rozet emojisini hesap adının yanına ekleyerek onaylanmış gibi göstermeyi tercih edebilir. Bu havalı bir görüntü sağlasa da meşru olmadığı için diğer hesaplarla karışabilme ya da şikayet edilme gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Mavi Tik Almak İçin Gerekenler Birçok sosyal medya uygulamasında kullanılan mavi rozetler hesabınızın gerçekliğini ve eşsizliğini diğer kullanıcılara yansıtır. Özellikle marka ya da işletme hesapları için dikkat çekici ve prestijli bir görünüm yaratır. Şahsi hesaplarda ise gayet havalı göründüğünü söyleyebiliriz. Siz de hesabınızın onaylanmasını istiyorsanız Instagram mavi tik yapma başvurusundan önce çeşitli yöntemlerle sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. Yaparsanız kesinlikle rozet alırsınız diyemesek de yardımcı olabileceğini düşündüğümüz yöntemleri sizler için derledik. Biyografi kısmına hesabınızı tanıtacak ifadeler ve mail gibi bir iletişim adresi eklemelisiniz.

Takipçi satın almaya ya da binlerce kişiyi takip etmeye gerek yok. Yalnızca tanıdıklarını ve mavi tik sahibi birkaç hesabı takip etmek, onlar tarafından da takip edilmek etkili olabilir.

Hesabın özgün ve tamamen benzersiz olduğunu gösterebilmek için kendinize ait birkaç paylaşım yapmanız gerekir.

Hesabınızın gerçekten var olmayan bir unsura, karaktere, filme, araca ait olması ya da hayran sayfası olması da rozet almanıza engel olabilecek noktalardır.

Hesabınızın herkese açık olması, etiketleri iyi kullanarak yoğun etkileşim almanız da yararlı olur ve onaylanmaya değer görünmenizi sağlar.

Kısa sürede etkileşim kazanmak için yaptığınız seri takipler, beğeniler ya da yorumlar hesabın spam olarak algılanmasına, dolayısıyla başvurunuzun geri çevrilmesine neden olabilir. Bunun için belli kriterlerde hareket etmeniz fark edilmeye değer bir hesap olduğunuzu gösterir.

Farklı sosyal medya hesaplarınızı da bağlayarak onay sürecinde değer kazanabilirsiniz. Bu Adımları İzleyerek Onaylı Hesap Sahibi Olun Sosyal medyada daha dikkat çekici, prestijli, güvenilir görünmek için Instagram mavi tik nasıl alınıyor, başvuru nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız bu kısım size yardımcı olabilir. Hesabınızı onaylatmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit, ancak inceleme süreci ve yanıt için biraz sabır gerekli. Hesabınızın diğerlerinden ayrılması ve daha güvenilir görünmesi için hemen uygulamayı açarak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;