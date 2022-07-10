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Instagram hikaye kişi etiketleme: Instagram story'de kişi etiketleme nasıl yapılır?

10.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikâye kişi etiketleme özelliği, son dönemlerde birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başladı. Kullanıcılar, fotoğraf ve videolardan oluşan hikayeleri paylaşırken istedikleri kişileri de etiketleyebilir. Peki, Instagram hikayelerinde kişi etiketleme nasıl yapılır?

Instagram hikaye kişi etiketleme: Instagram story'de kişi etiketleme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Hikâyeye Kişi Nasıl Etiketlenir?
  • Instagram Hikâyede Neden Etiketleme Yapamıyorum?
  • Instagram hikayede gizli etiket yapma

Instagram platformu üzerinde hikaye paylaşımı, kullanıcıların sık kullandığı bir özellik haline geldi. Instagram hikayeleri, kullanıcıların profil sayfasında 24 saat görüntülenir. 24 saatin sonunda Instagram profili üzerinden hikayeler kaybolur. Kullanıcılar bu hikayelere başka hesapları etiketleyebilir.

Instagram platformu üzerinde yapılan etiketleme işlemi, etiketleme yapan kişinin takipçileri ve etiketlenen hesap tarafından görüntülenebilir. Etiketlenen kişiye, "Instagram hikayesinde senden bahsetti" şeklinde bildirim gider. Platform üzerinde kullanıcıların birbiriyle etkileşimini artıran bu özellik, "Instagram hikaye kişi etiketleme" şeklinde ifade edilir.

Instagram Hikâyeye Kişi Nasıl Etiketlenir?

Instagram hikayede birinden bahsetme özelliği için hikayeye o kişinin etkiletlenmesi gerekir. Bunun için de aşağıdaki Instagram hikayeye kişi etiketleme adımlarını uygulamak gerekir:

  • Instagram hikâyeye kişi etiketlemek için öncelikle platforma giriş yapılması gerekir.
  • Instagram’a giriş sağlandıktan sonra hikâye alanına tıklanmalıdır.
  • Instagram hikâye üzerinden kullanıcı isteğine göre video ve fotoğraf seçimi yapılır.
  • Paylaşılacak video ve fotoğraf seçildikten sonra üst bölümde yer alan “Aa” simgesi üzerine tıklanır.
  • Daha sonra “@” simgesi eklenerek, etiketlenecek kişiye ait kullanıcı adı yazılır.
  • Yukarıda belirtilen işlem bir defa yapıldıktan sonra Instagram algoritması otomatik olarak etiketlenecek kişileri sistemde göstermeye başlar.
  • Instagram kullanıcıları, zaman kısıtlaması olmadan dilediği hikayeleri paylaşabilir.
  • Hikâye paylaşımının ardından direkt etiketlenen kişiye bildirim gider.
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Instagram Hikâyede Neden Etiketleme Yapamıyorum?

Platform kullanıcıları, Instagram'da hikâye paylaşırken etiketleme yapamama problemiyle çok karşılaşır. Bu durum genellikle iki sebepten meydana gelir. Etiketleme yapamayan kişilerin ya uygulaması güncel değildir ya da internette problem vardır.

Instagram hikâye etiketleme işleminin yapılabilmesi için platform güncel olmalıdır. Instagram hikayelerinde etiketleme yapmakta problem yaşayan kullanıcılar, mutlaka Instagram'ın güncelliğini kontrol etmelidir. Instagram güncellendikten sonra yeniden hikaye üzerinde etiketleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Uygulamanın güncel olmasına rağmen Instagram'da hikaye etiketleme problemi devam ediyorsa, internet bağlantısı kontrol edilmelidir. İnternet bağlantısının kontrolü için; mobil veriden Wi-Fi’ye geçilir. Daha sonra Instagram hikayelerinde etiketleme yapılıp yapılmadığı yeniden kontrol edilir. Tüm bu işlemlerin arkasından etiketleme işlemini engelleyen kaynak bulunmuş olur.

Problem devam ettiği takdirde Instagram uygulaması cihazdan kaldırılıp tekrar yüklenir. Instagram uygulamasının silinip yeniden yüklenmesinin ardından hikaye etiketleme işlemi yeniden yapılır.

Instagram hikayede gizli etiket yapma

Instagram platformunda hikayeleri gizli şekilde etiketlemek mümkündür. Instagram hikayelerde gizli etiket yapmak için birkaç teknik kullanılır. Instagram platformunda hikayeler gizli şekilde etiketlenir. Instagram hikâye üzerinde gizli etiketleme için; kullanıcı ismi “@” işareti şeklinde kullanılır. Etiketlenen kullanıcının isminin olduğu etiket küçültülerek hikâyenin en soluna ve sağına yerleştirilir. Kullanıcı bu tekniği bilmiyorsa, Instagram’da görünmeyen etiket bulma işlemini de yapamaz.

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Instagram hikayede gizli etiket, ekran üzerinde yok oluncaya dek küçültülür. Etiket görünmediği halde yine de karşı tarafa bildirim gider. Instagram gizli etiketin normal etiketten hiçbir farkı yoktur.


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sosyal medya Instagram
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