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Instagram Hikayeler'e yeni özellik! İlgi çekici olduğu kadar yararlı

05.05.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Hikayeler'e alt yazı özelliği getirdi. Buna göre, artık Hikayeler'e söylediklerinizi otomatik olarak metne dönüştürecek bir alt yazı çıkartması ekleyebileceksiniz.

Instagram Hikayeler'e yeni özellik! İlgi çekici olduğu kadar yararlı

Instagram Hikayeler özelliğine yeni yetenekler eklemek için çalışıyor. Çok fazla etkileşim alan bu alan, yeni yetenekler ile daha fazla kullanıcının kullanabileceği bir şekle bürünüyor. Instagram şimdi ise Hikayeler'e eklediği yeni yeteneği duyurdu.

INSTAGRAM HİKAYELER'E ALT YAZI ÇIKARTMASI GELDİ

Instagram artık Hikayeler için videolardaki konuşmaları otomatik olarak yazıya dökecek bir alt yazı çıkartmasına sahip. Instagram'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre bu çıkartma sayesinde, artık Hikayeler'de söylediklerinizi otomatik olarak metne dönüştürebileceksiniz.

ŞİMDİLİK HER ÜLKEDE YOK

Alt yazı çıkartması için paylaşımda bulunan Instagram, bunun birkaç ülkede kullanılmaya başlandığını ancak yakında diğer ülkelere genişlemesini umduklarını ifade ediyor. Instagram, alt yazı çıkartmasının yakında Reels'a da ekleneceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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