Instagram Hikayeler'e yeni özellik! İlgi çekici olduğu kadar yararlı

Instagram Hikayeler özelliğine yeni yetenekler eklemek için çalışıyor. Çok fazla etkileşim alan bu alan, yeni yetenekler ile daha fazla kullanıcının kullanabileceği bir şekle bürünüyor. Instagram şimdi ise Hikayeler'e eklediği yeni yeteneği duyurdu.

Instagram artık Hikayeler için videolardaki konuşmaları otomatik olarak yazıya dökecek bir alt yazı çıkartmasına sahip. Instagram'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre bu çıkartma sayesinde, artık Hikayeler'de söylediklerinizi otomatik olarak metne dönüştürebileceksiniz.

Sound off ????

…with sound off ????



Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.



We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R