Instagram hikayeler müzik ekleme nasıl yapılır?

Sosyal medyanın en hareketli sahnesi Instagram yeni özelliklerle hikaye paylaşımını daha keyifli hale getirir. İnstagram hikaye müzik ekleme özelliği ile hikaye paylaşımlarında müzik kullanma olanağı sunar. Instagram Üzerinden Hikayeye Müzik Ekleme Instagram uygulamasının yeni özelliği müzik ekleme hikaye kısmından yapılır. Öncelikle hikaye bölümüne gelmeniz gerekir. Paylaşmak istediğiniz görüntüyü her zamanki gibi ekleyip daha sonra ekranı yukarı doğru kaydırmalısınız. Ekranın üst kısmında karşınıza müzik simgesi çıkar. Bu simgeyi seçip arama kısmından dilediğiniz şarkıyı bulup hikayenize ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Dilediğiniz şarkıyı dinlediğiniz hikayeye ekleyerek hikayenizi yayınlayabilirsiniz.

Instagram’da Müzik Ekleme Özelliğini Neden Kullanamıyorum?

Hikaye kısmında karşınıza müzik simgesi çıkmıyorsa uygulama güncel değildir. Müzik özelliğini kullanamıyorsanız instagram uygulamasını güncellemelisiniz. Instagram müzik bulunduğunuz bölgede kullanılamıyor uyarısını görüyorsanız eski sürümü kullanıyorsunuz anlamına gelir. Endişe etmeyin sadece sürümü güncelleyerek müzik ekleme uygulamasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki uygulamalar bölümünden instagram uygulamasını güncelleyerek müzik ekleme özelliğini yukarıda anlattığımız gibi kullanabilirsiniz. Instagram hikaye müzik ekleme özelliğini herkes kullanabilir. Sadece uygulamanın güncel olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir.

39 Milyon Şarkılık Kütüphaneden Ruh Halinize Uygun Şarkıyı Seçin

Artık Instagram’da ruh halinizi yansıtmak için istediğiniz şarkıyı görüntülerle birlikte paylaşabilirsiniz. Instagram’ın 39 milyon şarkılık kütüphanesinden şarkı seçebilirsiniz. Müzik ekleme özelliği oldukça eğlenceli olanaklar sunar. Sadece şarkı seçip eklemek değil aynı zamanda şarkı sözlerini de paylaşmak mümkün olur. Instagram müzik etiketine tıkladığınızda sizin hikayeniz için müzik önerilerinde de bulunur. İsterseniz bu öneriler arasından seçim yapabilirsiniz.

Yeni Şarkılar Keşfedin Kendi Kısa Filmlerinizi Oluşturun

Hikaye örüntülerinize şarkı ekleyerek kendi kısa filmlerinizi oluşturabilirsiniz. Müzik ekleme özelliği aynı zamanda “Göz At” simgesiyle müzik keşifleri yapma olanağı yaratır. Aklınıza gelen bir şarkıyı bulmak için ise “Müzik Ara” çubuğunu kullanabilirsiniz. Şarkıyı hikayenize eklemeden önce uyumlu olup olmadığını görmek için test edebilirsiniz. Instagram hikayeye müzik ekleme özelliğini ne kadar iyi anlarsanız o kadar farklı olanaktan yararlanabilirsiniz. Müzik süresini ya da şarkı sözleri paylaşımını ayarlayabilirsiniz.

Instagram Hikaye Müzik Eklemede Süreyi Ayarlama Müzik ekleme yaparken bazı özelleştirmeler yapabilirsiniz. Seçtiğiniz şarkının kaç saniyesini kullanmak istiyorsanız süreyi buna göre ayarlayabilirsiniz. Şarkının 5-15 saniyelik bir kısmını hikayenize ekleyebilirsiniz. Insta hikaye müzik ekleme yaparken daha profesyonel olmak için bu tür özellikleri keşfedebilirsiniz. Şarkının hangi kısmını kaç saniye kullanacağınızı düzenleyebilirsiniz. Şarkı eklerken beyaz kutucuğu sağa sola kaydırarak bu ayarlamaları yapabilirsiniz. Öncelikle müzik süresini sonra da şarkının hangi kısmını kullanacağınızı seçebilirsiniz. Hikaye ile uyumlu müzik ayarı yapmak için bu özelleştirmelerden yararlanmalısınız. Instagram Müzik Ekleme Özelliğinin Farkı Nedir? Instagram hikayelerine spotify gibi uygulamalardan müzik eklemek aslında mümkündür. Müzik ekleme özelliğinin en önemli farkı başka bir uygulamaya gerek kalmadan Instagram üzerinden müzikli story paylaşma olanağı sunmasıdır. Lirik video havası oluşturan müzik ekleme özelliğinin bir diğer farkı da şarkı sözlerini ekrana yazmasıdır. Instagram hikayede müzik paylaşma farklı uygulamalarla daha uzun vakit alırken instagramın kendi özelliği olarak başka hiç bir şeye gerek kalmadan müzik ekleme yapılabilir. Instagram’ın kendi müzik kütüphanesinden şarkı aramak, keşfetmek, seçmek mümkün olur. Şarkıların hangi kısmını kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Instagram kullanıcıların duygularını çok daha iyi ve etkileyici şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak müzik ekleme özelliğini geliştirmeye devam eder.