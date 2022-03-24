HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram'ı yasaklayan Rusya'dan bu kez de Google'a engelleme!

Instagram'ı yasaklayan Rusya'dan bu kez de Google'a engelleme!

24.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Instagram'ı yasaklayan Rusya bu kez Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı. Rusya bu adımı Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle attı.

Instagram'ı yasaklayan Rusya'dan bu kez de Google'a engelleme!

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları devam ederken dijital dünyada da savaşla alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine engellemeler devam ediyor. Rusya'nın odağında bu kez Google var.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

Google-1

Rusya’dan şok karar! Facebook ve Instagram...Rusya’dan şok karar! Facebook ve Instagram...

Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir süredir konuşuluyordu! Instagram'da göreceksinizBir süredir konuşuluyordu! Instagram'da göreceksiniz
ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyorABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor
16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!
Anahtar Kelimeler:
Google Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.