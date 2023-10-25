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  4. Instagram'ın akış sayfası odaklı yeni özelliği ortaya çıktı: Test ediliyor!

Instagram'ın akış sayfası odaklı yeni özelliği ortaya çıktı: Test ediliyor!

25.10.2023 16:19 | Son Güncelleme:
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Instagram başkanı Adam Mosseri, Instagram'ın yalnızca Meta Verified ve eski doğrulanmış kullanıcıların gönderilerini gösterecek bir akışı test ettiğini açıkladı. Mosseri'nin "Bunu insanlar için yeni bir kontrol, işletmeler ve içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" dediği o özellik, kullanıcıların dikkatini çekecek gibi.

Instagram'ın akış sayfası odaklı yeni özelliği ortaya çıktı: Test ediliyor!

Instagram başkanı Adam Mosseri'ye göre Instagram, yalnızca Meta Verified ve eski doğrulanmış kullanıcıların gönderilerini gösterecek bir akışı test ediyor.

"TAKİP ETTİKLERİN" VE "FAVORİLER" SEÇENEKLERİNİN ALTINDA GÖRÜNECEK

TechCrunch'ın haberine göre yeni özellik, uygulamada Instagram logosuna tıkladığınızda listelenen "Takip Ettiklerin" ve "Favoriler" seçeneklerinin altında görünecek.

Mosseri, Instagram'daki yayın kanalında söz konusu özellik için "İnsanların yalnızca Meta Verified hesaplara geçiş yaparak Instagram akışlarını ve Reels'ları keşfetmeleri için bir yol test ediyoruz. Bunu insanlar için yeni bir kontrol, işletmeler ve içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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