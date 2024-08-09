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  4. Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! 'Bir an önce...'

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! 'Bir an önce...'

09.08.2024 13:08
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Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Mersin’de Instagram ve Roblox’un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.

Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! 'Bir an önce...'

Instagram ne zaman açılacak? Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu sorunun yanıtını merak ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Uraloğlu, Instagram ve Roblox’un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

"ASLA BİR YASAKLI ZİHNİYET İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Uraloğlu, "Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" diye konuştu.

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"BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"YENİ BİR SOSYAL MEDYA YASAKLANMASIYLA İLGİLİ AKTİF OLARAK SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BİR ÇALIŞMA YOK"

Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana’daki Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık. Ben şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Instagram Abdulkadir Uraloğlu
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