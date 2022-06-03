Instagram öne çıkan hikaye indirme: Instagram'da öne çıkan hikayeler nasıl indirilir?

Instagram mecrasının en önemli özellikleri arasında hikâye kısmı yer alır. Instagram hikâye bölümünde paylaşılan video ve fotoğraflar, 24 saatin sonunda otomatik silinir. Onun için birçok kullanıcı hikayelerini öne çıkarır. Öne çıkan hikayeler daha sonra çeşitli yöntemlerle cihaza indirilebilir. Instagram’da paylaşılan hikayeler, hikâye arşivinin olduğu alana kaydedilir.

Instagram öne çıkan hikaye indirme

Instagram hikayeler hem kişisel hem de marka hesaplar tarafından çok kullanılan bir özellik durumunda. Bu özellik, diğer Instagram hesaplarını harekete geçirmede de önemli rol oynamaya başladı. Fakat Instagram hikâyeleri 24 saatten sonra otomatik olarak kaybolur. Bu, kullanıcıların istemediği bir durumdur. Bunun önüne geçmek için de duruma müdahale eden Instagram, uygulamayı geliştirerek platforma “Instagram öne çıkanlar” özelliği ekledi.

İşletme ve kişisel hesaplar, Instagram'daki bu özellik sayesinde istedikleri hikâyelere kaybolmayacak şekilde öne çıkanlar bölümünde yer vermektedir. “Instagram öne çıkanlar” bölümünde yer alan hikâyeler, profilde daima görülmesi istenen hikaye gönderilerinden oluşur.

Instagram öne çıkanlar, profilin biyografi bölümünün altında yer alır. Instagram öne çıkanlar bölümü, sol alt köşede yer alan “Yeni” dairesi üzerinden oluşturulur. Bu bölümü oluşturmak için “hikâye arşivi” içine göz atılmalıdır.

Hikâye arşivi içerisinden kullanıcı dilediği hikâyeleri seçip öne çıkarabilir. Instagram öne çıkanlar bölümü için kapak ve hikâyelerle alakalı isim de oluşturulur.

Instagram öne çıkanlar bölümü oluşturulduktan sonra küçük daireler içinde isimli hikâye alanları oluşur. Kullanıcılar, bu küçük dairelere göz atarak istedikleri hikâyelerini cihaza indirir.

Başka Instagram hesaplarına ait öne çıkan hikâyelerin indirilmesi için uygulamalardan yararlanılır. Instagram’dan bağımsız platformdaki hikâyelerin indirilmesi için çeşitli uygulamalar geliştirildi. Yalnız bu uygulamaların güvenli olup olmadığı çok iyi araştırılmalı, güvenli olan uygulamalar kullanılmalıdır.

Instagram’da öne çıkan müzikli hikâyeleri indirme

Instagram üzerinde paylaşılan hikâyelerin tümünü indirmek mümkündür. Bunun için uygulamanın kendisi ya da web sayfasından yararlanılır. Fakat müzikli Instagram hikâyelerini sadece herkese açık profiller paylaştıysa indirilir. Özel Instagram hesaplarından müzikli hikâye paylaşımı indirme mümkün değildir.

Instagram sesli hikâye indirme için geliştirilen özel uygulamaların cihaza indirilmesi gerekmektedir. iOS ve Android cihazlarda müzikli hikâyeleri indirme işlemi aşağıdaki uygulamalar ile gerçekleşir:

Repost Story For

Repost Story For uygulaması, iOS cihazlarda kullanılır. Repost Story For uygulamasının kullanılması için öncelikle uygulama cihaza yüklenir. Daha sonra şu adımlar takip edilmeli;

Instagram hesabına giriş yapılır,

Uygulamanın galeriye erişimine izin verilir,

İzin işleminin ardından kullanıcı adı yazılır,

İndirilmek istenen hikâye cihaza indirilir.

Story Saver

Story Saver uygulaması, Android cihazlarda kullanılır. Story Saver cihaza indirildikten sonra aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

Instagram hesabına girilir,

Hesaba giriş sağlandıktan sonra kullanıcı istediği hikayeyi cihaza indirebilir.



